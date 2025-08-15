Türkiye'nin canını yakan konuda Bakan Yumaklı tarih vererek çağrı yaptı: O ortamı kaldıracağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki 35. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'ne katıldı. Festivaldeki konuşmasında Taşköprü sarımsağının Türkiye sınırlarını aşmış bir üne sahip olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı

"Sarımsakta Kastamonu'nun yeri tartışılmaz. Bunu geçiyorum ama kuru sarımsağın yüzde 22'sini Kastamonu'da ürettiğimizi belirtmek istiyorum. Dolayısıyla yaklaşık 27 bin 500 tonluk kuru sarımsak üretimiyle Türkiye'de birinci, toplam sarımsak üretiminde de ikinci sırada. Ben buradaki bütün üreticilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

"YANGINLAR SERİSİYLE UĞRAŞIYORUZ"

Tarımın dünyada çok stratejik bir konuma geldiğini ifade eden Yumaklı, "Ancak tarımsal üretimin hem küresel ısınma hem de iklim değişikliği bağlamında sektörün çok önemli bir şekilde dış etkenlerden fazlasıyla etkilendiğini söylemek mümkün. Bizler de biraz önce değerli kardeşim söyledi. 1 Haziran'dan bugüne kadar, hatta buraya gelmeden önce telefonla takip ettiğimiz maalesef yangınlar serisiyle uğraşıyoruz. Yıl başından bu zamana kadar tam 5 bin yangınla mücadele ettik.

Bugünküleri saymıyorum. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, rüzgarın yüksek olması, küçücük bir dikkatsizlikle, bir kıvılcımla gözümüz gibi baktığımız o 20 yıllar, 30 yıllar, 50 yıllar, 100 yıllarda yetişmiş olan güzelim ağaçların ve o ağaçları mesken edinen o ormanları mesken edinen yaban hayatını teşkil eden bütün hayvanların birdenbire yok olmasına maalesef sebep olabilecek bir potansiyele sahip. Yani en küçük bir kıvılcım yeşil vatanımızı tehdit eder konumda.

"DİKKATE ALIRSAK HİÇBİRİSİNİ YAŞAMAMIZA GEREK KALMAZ"

Orman kahramanlarımız elbette orman yangınlarıyla cansiperane bir şekilde mücadele ediyorlar. Bu uğurda yeşil vatanı koruma adına feda-i can eden de kardeşlerimiz oldu. Ben bugüne kadar yeşil vatan savunması için canını feda eden bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Camiamıza, orman teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah onların bu mirasını bizlere emanetini en iyi bir şekilde korumak için gayret edeceğiz. Ama buradan müsaadenizle Taşköprü'den bütün Türkiye'ye seslenelim. Eğer biz o küçücük bir dikkatsizliğin sonuçlarını dikkate alırsak bütün bunların hiçbirisini yaşamamıza gerek kalmaz. O yüzden bir sigara izmariti, yol kenarında yakılan bir ateş, pikniğe gittiğimizde kontrolsüz bir şekilde etrafa bırakılan ateş artıkları ve daha birçok konu maalesef ki bizlerin bu manadaki dikkatine ihtiyaç duyuyor.

"15 EKİM'E KADAR KAPALI ALANLAR DIŞINDA ATEŞ YAKILMASIN"

O yüzden ben bütün vatandaşlarımıza, tekraren 15 Ekim 2025 tarihine kadar, kapalı alanların dışında herhangi bir şekilde ateş yakılmaması ya da bir ateşe sebep olabilecek bir faaliyette bulunulmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bir kaynak makinasından çıkan bir kıvılcım olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu dikkati gösterirsek hem ülkemizin kaynaklarını korumuş olacağız hem de yeşil vatanımızı mesken edinen o masum canlıların varlığını yok edecek o ortamı kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.