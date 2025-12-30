Futbol tutkunları nefesini tuttu! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak iddiası

Milyonlarca futbol tutkununun hayali yakın zamanda gerçekleşebilir. Dünyanın en flaş yıldızları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin aynı takımda oynayacağı konuşuluyor. İddialara göre Cristiano Ronaldo başka bir takıma transfer olmak istediğini duyurdu.

AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

40 yaşındaki futbolcu, 2023'ün başında Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'a transfer olmak için Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirmişti. Ronaldo, takımında 125 maçta 112 gol kaydetti.

Yaz aylarında, Al Nassr'ın Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üçüncü olup AFC Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde elenmesinin ardından Ronaldo'nun kulüpte mutsuz olduğuna ve Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden bir takıma transfer olabileceğine dair söylentiler çıkmıştı.

RONALDO MESSİ İLE OYNAMAK İSTİYOR

Ancak Ronaldo, Suudi kulübüyle Haziran 2027'ye kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı ve bu anlaşmanın iki yıllık süre boyunca en az 492 milyon sterlin değerinde olacağı iddia ediliyor.

Sözleşmeye rağmen İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Ronaldo'nun kariyerini bu yılın başlarında ilk MLS Kupasını kazanan Inter Miami'de Messi ile birlikte bitirmeyi hayal ettiğini öne sürdü.

Ronaldo’nun menajerlerine Inter Miami ile temas kurması talimatını verdiği ve dünyaca ünlü yıldız Messi ile oynamadan futbolu bırakmayacağı belirtiliyor.