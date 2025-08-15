Menü Kapat
İstanbul'u fırtına vurdu! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi, camlar patladı

AKOM ve Meteoroloji'den yapılan fırtına uyarılarının ardından İstanbul'da poyraz şiddetini arttırdı. Fırtınanın saatteki hızı 30 ila 75 km'ye ulaştı, megakentte deniz ulaşımı durdu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin camları patladı. Vatandaşlar yürümekte bile zorlanırken, fırtınanın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
16:11
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
16:20

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken AKOM ve Meteoroloji'den için kritik uyarısı geldi. başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli etkili olacağı bildirildi. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtına kendini göstermeye başladı. Her geçen dakika etkisini arttıran fırtına nedeniyle durdu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin camları patladı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi, camlar patladı

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Etkisini sürdüren poyraz nedeniyle Şehir Hatları ve İDO’nun bazı seferleri iptal edilirken, BUDO’nun bugün yapacağı tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'u fırtına vurdu! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi, camlar patladı

KUVVETLİ FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Ataşehir’de kaldırım üzerindeki ağacı devirdi. Ağacın bina girişine devrilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi, camlar patladı

İŞYERİNİN CAMI SOKAĞA UÇTU

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda buluna 4 katlı bir binanın 2’inci katındaki işyerinin camları, şiddetli poyraz nedeniyle uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu son anda fark ederek kaçışırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç, kökünden kırılarak ilk önce aydınlatma direğine daha sonra ise yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen otomobilin üzerine düşen ağaç, araçta maddi hasara yol açtı. Yol Harem istikametine trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen ağacı ve direği keserek yoldan kaldırırken Harem yönü tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi, camlar patladı
