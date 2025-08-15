İstanbul'u fırtına vurdu! Seferler iptal edildi, ağaçlar devrildi, camlar patladı

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken AKOM ve Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik fırtına uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli poyraz etkili olacağı bildirildi. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetli fırtına kendini göstermeye başladı. Her geçen dakika etkisini arttıran fırtına nedeniyle deniz ulaşımı durdu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin camları patladı.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Etkisini sürdüren poyraz nedeniyle Şehir Hatları ve İDO’nun bazı seferleri iptal edilirken, BUDO’nun bugün yapacağı tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

KUVVETLİ FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar, Ataşehir’de kaldırım üzerindeki ağacı devirdi. Ağacın bina girişine devrilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İŞYERİNİN CAMI SOKAĞA UÇTU

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda buluna 4 katlı bir binanın 2’inci katındaki işyerinin camları, şiddetli poyraz nedeniyle uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu son anda fark ederek kaçışırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç, kökünden kırılarak ilk önce aydınlatma direğine daha sonra ise yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen otomobilin üzerine düşen ağaç, araçta maddi hasara yol açtı. Yol Harem istikametine trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen ağacı ve direği keserek yoldan kaldırırken Harem yönü tekrar trafiğe açıldı.