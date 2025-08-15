AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli fırtına geliyor

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havaya bir de fırtına eklendi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde günlerdir devam eden poyraz etkisini bugün iyiden iyiye arttıracak. Kent genelinde çok kuvvetli fırtına beklenirken, AKOM'dan da megakent için uyarı geldi.

AKOM İSTANBULLULARI UYARDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

SERİN GÜNLER KAPIDA

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.