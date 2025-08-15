Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli fırtına geliyor

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hakim olan fırtına nedeniyle uyarılar peş peşe geldi. AKOM yaptığı açıklamada, fırtınanın etkisini bugün daha da arttıracağını ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 11:28

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havaya bir de eklendi. başta olmak üzere genelinde günlerdir devam eden etkisini bugün iyiden iyiye arttıracak. Kent genelinde çok kuvvetli fırtına beklenirken, AKOM'dan da megakent için geldi.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli fırtına geliyor

AKOM İSTANBULLULARI UYARDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli fırtına geliyor

SERİN GÜNLER KAPIDA

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'a çok kuvvetli fırtına geliyor
