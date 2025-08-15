Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı: Dikkatli olun!

Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Rüzgar ve fırtınanın 16 Ağustos Cumartesi gecesine kadar tüm il genelinde etkisini artırması bekleniyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı: Dikkatli olun!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 00:27

Valiliği, vatandaşları 2 gün etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyardı. Kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreyi bulması, yer yer 60-80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan ve fırtınanın 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar il genelinde kuzey (yıldız) ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli rüzgar ve (40-60 Km/saat, yer yer 60-80 Km/saat) şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı: Dikkatli olun!



Fırtınanın 15 Ağustos Cuma gecesi saat 00.00'den 16 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da can pazarı! Yasağa rağmen denize girdiler: 1 kişi kayıp
ETİKETLER
#bursa
#rüzgar
#tehdit
#fırtına
#heyelan
#Hava Durumu
#Hava Durumu Uyarısı
#Fırtına Uyarısı
#Bursagirişim
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.