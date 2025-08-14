Tekirdağ'da can pazarı! Yasağa rağmen denize girdiler: 1 kişi kayıp

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede denize giren bir kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı.

2 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Zincir oluşturmak isteyen 15 kişiden 2'si de boğulma tehlikesi yaşadı. Denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Denizde kaybolan kişinin bulunması için ise Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

3 GÜN ÖNCE DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Tekirdağ Valiliği, fırtına sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı.