Yaşam
Editor
Editor
 | Selahattin Demirel

Tekirdağ'da can pazarı! Yasağa rağmen denize girdiler: 1 kişi kayıp

Tekirdağ'da Valiliğin fırtına nedeniyle getirdiği yasağa rağmen denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarılırken kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'da can pazarı! Yasağa rağmen denize girdiler: 1 kişi kayıp
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
23:18
|
14.08.2025
14.08.2025
23:18

'ın ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde yoğun dalgaların olduğu bölgede denize giren bir kişi akıntıya kapılarak tehlikesi geçirdi. Durumu gören vatandaşlar yetkililere haber verdikten sonra zincir oluşturarak boğulmak üzere olan kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Tekirdağ'da can pazarı! Yasağa rağmen denize girdiler: 1 kişi kayıp

2 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Zincir oluşturmak isteyen 15 kişiden 2'si de boğulma tehlikesi yaşadı. Denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Denizde kaybolan kişinin bulunması için ise Süleymanpaşa Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Tekirdağ'da can pazarı! Yasağa rağmen denize girdiler: 1 kişi kayıp

3 GÜN ÖNCE DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Tekirdağ Valiliği, sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde denize girmeyi 3 gün süreyle yasaklamıştı.

