Babasını kavga ederken görünce fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGAYI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı. Çocuk, sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye götürülen çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.