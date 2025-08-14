Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Babasını kavga ederken görünce fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Aydın'da 13 yaşındaki çocuk, babasının iki kişiyle kavga ettiğini görünce fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babasını kavga ederken görünce fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 22:08

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGAYI GÖRÜNCE FENALAŞTI

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören Ümit A, bir anda fenalaştı. Çocuk, sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye götürülen çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis, şüpheli 2 kardeşi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

