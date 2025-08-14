Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eğitim merkezinde skandal! 'Cin çarpmış gibi! Hocaya götürün' dedikleri otizmli çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı

Antalya'da otizmli çocuğun düştüğünü gizleyerek ders sırasında rahatsızlandığını söyleyen özel eğitim merkezi, aileye doktora götürmeleri tavsiyesi vermek yerine "Yüzünün rengi değişmişti, cin çarpmış gibiydi. Siz bir hocaya götürün" dedi. Otizmli çocuğun dinmeyen ağrıları sonucu ikinci kez götürüldüğü hastanede kalçasının kırıldığı belirlenerek ameliyata alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
20:52
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
21:02

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Fatma ve Uğur A. çiftinin 3 çocuğundan birisi olan 10 yaşındaki Mehmet'e, doğumundan kısa bir süre sonra teşhisi konuldu. Çocuklarının temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek düzeye gelmesi için aile, Mehmet'i küçük yaşlarından itibaren özel bir eğitim merkezine gönderdi.

Haftanın belirli günlerinde 2 saat özel eğitim merkezine giden ve burada eğitim kalan otizmli çocuk, 25 Temmuz tarihinde uzun yıllardır eğitim aldığı merkeze gitmek üzere evinden çıktı. Babası Uğur A. ile birlikte apartmandan inerek özel eğitim merkezinin servisine binen Mehmet, birkaç saat sonra geri geldi.

Eğitim merkezinde skandal! 'Cin çarpmış gibi! Hocaya götürün' dedikleri otizmli çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı

"CİN ÇARPMIŞ GİBİYDİ! SİZ HOCAYA GÖTÜRÜN"

Ancak otizmli çocuk eve getirildiğinde özel eğitim merkezi görevlileri babayı telefonla arayarak oğullarının rahatsızlandığını ve yürümekte zorlandığını söylediler. Baba, oğlunu özel eğitim merkezinin servisinden alırken bir görevli hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtmek yerine "Yüzünün rengi değişmişti, cin çarpmış gibiydi. Siz bir hocaya götürün" dedi.

KALÇA KEMİĞİNİN KIRIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Baba Uğur A., özel aracıyla oğlunu kontrol amacıyla hastaneye götürdü. Burada tahlilleri yapılan otizmli Mehmet'in doktorları önemli bir bulguya rastlayamayınca antibiyotik tedavisinin ardından tekrar gelmelerini istedi. Aradan geçen 3-4 günlük sürede otizmli Mehmet'in ağrıları ve ağlamaları geçmeyince anne ve baba oğullarını tekrar hastaneye götürdü. Doktorların farklı bir sorun olabileceği düşüncesine karşı röntgen çektirmesi üzerine Mehmet'in kalça kemiğinin olduğu ortaya çıktı.

Eğitim merkezinde skandal! 'Cin çarpmış gibi! Hocaya götürün' dedikleri otizmli çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı

Doktorların düşme neticesi kırığın oluşabileceğini söylemesi üzerine baba Uğur A., özel eğitim merkezi yetkililerini arayarak durumu anlatmasına karşın görevliler ısrarla çocuğun düşmediğini söyledi. Kalçasında kırık olduğu 4 gün sonra ortaya çıkan Mehmet A., hemen ameliyata alınarak, kalçasına 4 vida takıldı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Otizmli Mehmet'in ailesi, çocuklarının düştüğünün özel eğitim merkezi tarafından kendilerinden sakladığı, bu nedenle tedavisinin aksadığı gerekçesiyle yetkililerden şikayetçi oldu. üzerine çocuğun düştüğünü kabul etmek durumunda kalan özel eğitim merkezi görevlileri görüştükleri babaya "Yüzünün rengi değişmişti, cin çarpmış gibiydi. Siz yine de bir hocaya götürün" dedi.

Oğlunun sağlıklı bir şekilde gittiği özel eğitim merkezinden döndüğünde merkez yetkililerinin olayı gizlediğini iddia eden baba Uğur A., "Oğlumu servise teslim ettim. 2 saat sonra eğitim merkezinden arayıp oğlumun rahatsızlandığını, servisle eve gönderdiklerini ancak yürüyemediği için karşılamamız gerektiğini söylediler.

Eğitim merkezinde skandal! 'Cin çarpmış gibi! Hocaya götürün' dedikleri otizmli çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı

AMELİYATA ALINMASI 4 GÜN GECİKTİ

Eve hiç çıkartmadan hastaneye götürdük. Düştüğünü söylemedikleri için röntgen çektirilmedi. Tahlillerde enfeksiyon çıkınca doktorlar enfeksiyon kaynaklı yürüyemediğini düşünerek antibiyotik tedavisi uyguladı. Şikayetlerde gerileme olmayınca 4 gün sonra yine hastaneye götürdük. Çekilen röntgen sonucunda kalçasında büyük bir kırık olduğu görüldü ve ameliyata alındı. Merkez bizden düştüğünü gizlediği için oğlumun ameliyata alınması 4 gün gecikti" dedi.

"VİDALAR ÖMÜR BOYU VÜCUDUNDA KALACAK"

Özel eğitim merkezinden şikayetçi olduklarını belirten Uğur A., "Bu durumun nasıl olduğunu sorduğumda, oğlumun dersten sonra bekleme yerine doğru gelirken birden yüzünün simsiyah olduğunu söyleyip 'Sanki cin çarpmış gibi oldu, bu çocuğu bir hocaya götürüp okutun' dediler bize. Eşim ve ben servisten kucaklayarak, indirebildik. Ameliyatta kalçasının kırık yerine 4 tane vida takıldı. Bu vidalar ömür boyu vücudunda kalacak. 1,5 ay daha hiç hareket etmeden yatacak. Şu an oğlum uyuyamıyor, sabahlara kadar ağlıyor. Normalde yürüyen, sürekli hareket halinde olan bir çocuktu. Şu an oğlumuzu yalnız dahi bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Otizmli Mehmet'in hastanedeki tedavisi sona ererken bugün taburcu edildi.

