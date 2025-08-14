Menü Kapat
 Özge Sönmez

Çorum'da dehşet! Anne ile oğlu yağ tankına düştü: Cesetleri diğer kardeş buldu

Çorum'da yağ tankına düşen 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki Recep Kürşat Kepçe hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından tanktan çıkarılarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 15:59

Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana gelen olay dehşete düşürdü. 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki Recep Kürşat Kepçe depo olarak kullandıkları depoda dengesini kaybederek yağ tankının içine düştü. Annesi ve kardeşini yağ tankında bulan çocuk ise durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da dehşet! Anne ile oğlu yağ tankına düştü: Cesetleri diğer kardeş buldu

ANNE VE OĞLUNUN CENAZESİ YAĞ TANKINDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, morga kaldırıldı. Ailenin iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Sefa Kurtoğlu isimli vatandaş, "İçeriyi görmedik, çok sayıda ambulans geldi. Burayı depo gibi kullanıyorlardı. Çok fazla gelip giden olmazdı. Sadece kendileri gelip gidiyordu" dedi.

Çorum'da dehşet! Anne ile oğlu yağ tankına düştü: Cesetleri diğer kardeş buldu

