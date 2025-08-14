Çorum'da dehşet! Anne ile oğlu yağ tankına düştü: Cesetleri diğer kardeş buldu

Küçük Sanayi Sitesi 43. Sokak'ta meydana gelen olay dehşete düşürdü. 39 yaşındaki Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki Recep Kürşat Kepçe depo olarak kullandıkları depoda dengesini kaybederek yağ tankının içine düştü. Annesi ve kardeşini yağ tankında bulan çocuk ise durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZESİ YAĞ TANKINDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, morga kaldırıldı. Ailenin iş yerini depo olarak kullandığını ifade eden Sefa Kurtoğlu isimli vatandaş, "İçeriyi görmedik, çok sayıda ambulans geldi. Burayı depo gibi kullanıyorlardı. Çok fazla gelip giden olmazdı. Sadece kendileri gelip gidiyordu" dedi.