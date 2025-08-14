Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Hindistan'da bulut patlaması sele döndü: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı

Hindistan'da bulut patlaması nedeniyle meydana gelen şiddeti yağışlar sel getirdi. Felakete dönüşen yağışlarda içinde askerlerinde bulunduğu en az 40 kişin hayatını kaybetti. 120’den fazla kişi yaralanırken 220’den fazla kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Hindistan'da bulut patlaması sele döndü: En az 40 ölü, 120'den fazla yaralı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
19:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
20:09

’ın Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. şiddetli yağışlar sele yol açtı. Yetkililer, Cemmu ve Keşmir’in Kishtwar bölgesindeki Chashoti köyünde meydana gelen selde 2’si ordu mensubu olmak üzere en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 120’den fazla kişinin yaralandığını, 220’den fazla kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Hindistan'da bulut patlaması sele döndü: En az 40 ölü, 120'den fazla yaralı

120 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer ayrıca Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Eyalet Afet Müdahale Gücü’nün (SDRF) yanı sıra asker, polis ve yerel gönüllülerin katıldığı kurtarma çalışmalarında 120 kişinin kurtarıldığını belirtti. Aynı zamanda afet sırasında bir aşevinin gıda dağıtımı gerçekleştirdiği ve dağıtımdaki kişilerin selde akıntıya kapıldığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasının beklendiğini aktardı.

Hindistan'da bulut patlaması sele döndü: En az 40 ölü, 120'den fazla yaralı

YÖNETİCİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Hindistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ettiği ve her şartta Cemmu ve Keşmir’deki insanlar ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu da selde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Modi, "Afetten etkilenen herkese en kısa zamanda yardım ulaştırılması için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
