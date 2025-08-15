Menü Kapat
Yaşam
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler peş peşe iptal edildi

Marmara'da etkisini arttıran poyraz deniz ulaşımını durma noktasına getirdi. Yer yer şiddetlenen poyraz nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. BUDO'nun ise bugün yapacağı tüm seferler iptal oldu. İşte detaylar...

15.08.2025
15.08.2025
AKOM, Meteoroloji ve valiliğin peş peşe uyarılarının ardından başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde şiddetli etkisini arttırmaya başladı. Kuvvetli nedeniyle da durma noktasına geldi. ve 'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Fırtınanın saatteki hızının 30 ila 75 km/s olması nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler peş peşe iptal edildi

ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı seferlerimizin Poyraz iskelesine uğramaları ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İDO'DA SEFER İPTALLERİ


İDO’dan yapılan açıklamada "Değerli misafirimiz, olumsuz hava şartları nedeniyle 15.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasına yer verdi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler peş peşe iptal edildi

TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Budo’dan yapılan açıklamada, 15.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 15.08.2025 15.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 16.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 17.45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 17.45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 19.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 15.08.2025 20.15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 15.08.2025 20.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, şiddetli poyraz nedeniyle İstanbul Boğaz hattını kullanan kuru yük gemilerinin ise Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar açıklarında demirlediği öğrenildi.

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler peş peşe iptal edildi
ETİKETLER
#poyraz
#fırtına
#budo
#deniz ulaşımı
#ido
#İstanbul
#Sefer İptalleri
#Yaşam
