29°
Teknoloji
 Murat Makas

İşten çıkarma fırtınası başladı: İşte işçi çıkaracak şirketler listesi

Teknoloji, medya, finans, üretim, perakende ve enerji sektörlerinde küresel çapta devam eden toplu işten çıkarmalar, şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerinin gölgesinde hız kazanıyor.

İşten çıkarma fırtınası başladı: İşte işçi çıkaracak şirketler listesi
Murat Makas
15.08.2025
15.08.2025
YAPAY ZEKÂ ETKİSİ İŞ GÜCÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR

2025 yılı, son iki yılın ardından süren dalgasıyla başladı. Sebepler farklı olsa da en belirgin ortak nokta, maliyetleri düşürme hedefiyle birlikte teknolojik dönüşümün hızlanması.

İşten çıkarma fırtınası başladı: İşte işçi çıkaracak şirketler listesi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) verilerine göre, yapay zekânın yükselişi önümüzdeki beş yılda dünya genelinde şirketlerin %41’inin iş gücünü azaltmasına yol açacak. Oracle, CNN, Dropbox ve Block gibi devler, bu nedenle personel çıkardı. Amazon CEO’su Andy Jassy de haziranda yaptığı açıklamada, sayesinde “bazı işlerde daha az insana ihtiyaç duyulacağını” söyledi.

Bununla birlikte WEF, büyük veri, fintech ve yapay zekâ alanındaki istihdamın 2030’a kadar iki katına çıkacağını öngörüyor. Yani bir yandan iş kayıpları yaşanırken, diğer yandan odaklı yeni pozisyonlar hızla artacak.

İşten çıkarma fırtınası başladı: İşte işçi çıkaracak şirketler listesi

2025’in İlk Yarısında İşten Çıkarma Yapan Şirketler

  • Adidas: 500 kişi, %9 (Merkez), Almanya merkez ofisi
  • Ally: 500 kişi, <%5, finans hizmetleri
  • Automattic (Tumblr, WordPress): Yaklaşık 240 kişi, %16, küresel çapta
  • BlackRock: 200 kişi, %1, stratejik yeniden yapılanma
  • Block (Square, Afterpay, CashApp, Tidal): Yaklaşık 1.000 kişi, ikinci büyük kesinti
  • Bloomberg: Sayı belirtilmedi, haber merkezi yeniden yapılanma
  • Blue Origin: Yaklaşık 1.000 kişi, %10, mühendislik ve Ar-Ge odaklı
  • Boeing (Ay Roketi Programı): 400 kişi, Artemis programı gecikmeleri
  • BP: 7.700 kişi, %5, çalışan + taşeron
  • Bridgewater Associates: 90 kişi, %7, kadro küçültme
  • Bumble: 240 kişi, %30, flört uygulaması
  • Burberry: 1.700 kişi, %18, küresel çapta
  • Chevron: 9.000 kişi, %15-20, 2026 sonuna kadar
  • CNN: 200 kişi, %6, TV ağırlıklı pozisyonlar
  • Coty: 700 kişi, maliyet azaltma
  • CrowdStrike: 500 kişi, %5, siber güvenlik
  • Disney: Yaklaşık 500 kişi, pazarlama ve medya
  • Estée Lauder: 5.800–7.000 kişi, yeniden yapılanma
  • Geico: 30.000 kişi, son yıllarda kademeli kesinti
  • GrubHub: 500 kişi, %20, Wonder Group satışı sonrası
  • HPE: 2.500 kişi, %5, 12-18 ay içinde
  • Intel: 5.000+ kişi, %15-20 (Foundry), ABD’de dört eyalet
  • Johns Hopkins Üniversitesi: 2.251 kişi, tarihinin en büyük kesintisi
  • Kohl’s: <200 kişi, %10 (Merkez), 27 mağaza kapatma
  • Meta: Sayı belirtilmedi, %5, performans odaklı kesinti
  • Microchip Technology: 2.000 kişi, yarı iletken üretimi
  • Microsoft: Yaklaşık 15.000 kişi, <%4-6, farklı turlarda
  • Morgan Stanley: 1.600–2.400 kişi, %2-3, mart sonunda
  • Nextdoor: 67 kişi, %12, kârlılık hedefi
  • Nissan: 20.000 kişi, 2027’ye kadar
  • Oracle: Sayı belirtilmedi, bulut bölümü
  • Panasonic: 10.000 kişi, 2026 Mart’a kadar
  • Paramount: Yaklaşık 651 kişi, %3,5 (ABD), Skydance birleşmesi öncesi
  • Peloton: Yaklaşık 174 kişi, %6, küresel çapta
  • Porsche: 3.900 kişi, doğal yıpranma + sözleşme bitişi
  • PwC: 1.500 kişi, %2 (ABD), düşük personel sirkülasyonu
  • Salesforce: 1.000+ kişi, güçlü finansal sonuçlara rağmen
  • Scale AI: 200 kişi + 500 taşeron, %14 (tam zamanlı), yeniden yapılanma
  • Sonos: 200 kişi, basitleştirme
  • Southwest Airlines: 1.750 kişi, %15 (Merkez), ilk büyük kesinti
  • Starbucks: 1.100 kişi, kurumsal pozisyonlar
  • Stripe: 300 kişi, ürün, mühendislik, operasyon
  • UPS: 20.000 kişi, %4, otomasyon + Amazon iş hacmi azaltma
  • Washington Post: <100 kişi, %4 (Merkez dışı), haber odası hariç
  • Wayfair: 340 kişi, Austin teknoloji merkezi kapanıyor
  • Workday: 1.750 kişi, %8,5, yapay zekâ odaklı dönüşüm

İşten çıkarma fırtınası başladı: İşte işçi çıkaracak şirketler listesi
#istihdam
#işten çıkarma
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Otomasyon
#Iş Kayıpları
#Teknolojik Dönüşüm
#Yeni Iş Pozisyonları
#Teknoloji
