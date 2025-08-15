İşten çıkarma fırtınası başladı: İşte işçi çıkaracak şirketler listesi

YAPAY ZEKÂ ETKİSİ İŞ GÜCÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYOR

2025 yılı, son iki yılın ardından süren işten çıkarma dalgasıyla başladı. Sebepler farklı olsa da en belirgin ortak nokta, maliyetleri düşürme hedefiyle birlikte teknolojik dönüşümün hızlanması.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) verilerine göre, yapay zekânın yükselişi önümüzdeki beş yılda dünya genelinde şirketlerin %41’inin iş gücünü azaltmasına yol açacak. Oracle, CNN, Dropbox ve Block gibi devler, bu nedenle personel çıkardı. Amazon CEO’su Andy Jassy de haziranda yaptığı açıklamada, otomasyon sayesinde “bazı işlerde daha az insana ihtiyaç duyulacağını” söyledi.

Bununla birlikte WEF, büyük veri, fintech ve yapay zekâ alanındaki istihdamın 2030’a kadar iki katına çıkacağını öngörüyor. Yani bir yandan iş kayıpları yaşanırken, diğer yandan teknoloji odaklı yeni pozisyonlar hızla artacak.

2025’in İlk Yarısında İşten Çıkarma Yapan Şirketler