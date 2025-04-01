Antalya deprem ile sallandı! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 16:52'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 24 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oluyor. AFAD'ın aktardığı verilere göre; Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 16:52'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 24 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın aktardığı veriler şu şekilde;
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böcek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya’mızın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Geçmiş olsun Antalya’m"