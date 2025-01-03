Antalya depremi sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!

03 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:31

Antalya Alanya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar kendisi sokağa atarken Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Görür depremin gerçekleştiği fay hattı ile alakalı bilgiler verdi.

Son dakika | Muğla sallanmaya devam ediyor: Bir deprem daha!

Son dakika | Muğla sallanmaya devam ediyor: Bir deprem daha!

Akdeniz​'de peş peşe deprem​ meydana geldi. İlk olarak Girit Adası​ açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem​ oldu. Daha sonrasında ise Antalya​'nın Alanya​ ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.51'de meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an için tarafımıza ulaşan herhangi olumsuz ihbar bulunmamaktadır" dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Antalya'Daki korkutan deprem sonrası Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de ilk açıklama geldi.

Deprem olduğu fay hattıyla ilgili bilgiler veren Görür, "1 saat önce Alanya açıklarında, Helen- Kıbrıs Dalma-Batma zonu ile ilgili olarak 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Buradaki depremler Afrika Levhasının Anadolu Levhası altına dalması ile oluşuyor. Deprem Anadolu Levhası üzerinde. Geçmiş olsun" dedi.