Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik

Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:26
Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik

Antalya Havalimanı bu yılın yeni rekorunu kırdı. Hava trafiği noktasında kırılan rekorun detaylarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 1179 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını bildirdi.

Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik - 1. Resim

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Antalya Havalimanı'ndaki uçuş trafiğine ilişkin bilgi verdi.

Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik - 2. Resim

Havalimanında yeni bir rekora imza atıldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanı'nda 6 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda 1054, iç hatlarda 125 olmak üzere toplamda 1179 uçak trafiğine hizmet verilerek bu yılın rekoru kırıldı.

Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik - 3. Resim

Söz konusu tarihte 186 bin 711'si dış hat, 19 bin 310'u da iç hat olmak üzere toplam 206 bin 21 yolcuya hizmet verildi."

Antalya Havalimanı yeni bir rekora imza attı! 1179 uçaklık trafik - 4. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...