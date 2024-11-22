Antalya sel ile boğuşuyor: 400 turist otelde mahsur kaldı! Meteoroloji yarın için de turuncu kod uyarısı verdi

22 Kasım 2024 17:33 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:36

Antalya'da dün başlayan ve bugün de devam eden kuvvetli sağanak yağış vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi. Kentte yollar, iş yerleri ve bahçeleri su basarken Manavgat'taki bir otelde mahsur kalan 400 turist için harekete geçildi. AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre Antalya'yı yarın için de turuncu kod ile uyardı. Selin etkili olduğu Antalya'nın bazı ilçelerinden dikkat çeken görüntüler geldi. İşte detaylar...

Antalya​'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu. Bazı ilçelerde yollarda, bahçelerde, tarla ve arazilerde su baskınları yaşandı. Antalya Valiliği, gece boyu devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent sakinlerine dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunmuştu. Serik, Manavgat​ ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

OTELDEKİ 400 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.

OKULUN DUVARI YIKILDI

Manavgat ilçesinde drenajın tıkanması nedeniyle taşan sel​ suları ilköğretim okulunun istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. İstinat duvarı Anaokulu arkasında bulunan oyun gruplarının üzerine yıkılarak okul bahçesindeki asfaltı sökerken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Okul idarecileri, havanın kötü olması nedeniyle okula sadece 2 öğrencinin geldiğini, bu öğrencilerin de yağmur​ başlamadan evlerine gönderildiğini dile getirdi.

EVDE MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Aile ekipler tarafından kurtarıldı.

KAŞ’TA GÜNEŞLİ HAVA

Kaş ilçesinde ise sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerine doğru yerini güneşli havaya bıraktı. Bazı vatandaş ve turistler, güneşli havada denizde yüzmeyi, bazıları ise çay bahçelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

METEOROLOJİ ANTALYA'YI TEKRAR UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez sağanak yağış ve gök gürültünün Marmara Bölgesi’nde etkili olabileceğini bildirdi. Yarın için Marmara'da kuvvetli sağanak ve rüzgar, yüksek kesimlerde kuvvetli kar, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğusunda ise sağanak uyarısında bulunuldu.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

BUZLANMAYA KARŞI TEDBİRLİ OLUN UYARISI

Antalya'nın doğusunda yine yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını​, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinden sonra Konya-Antalya yolu Alacabel Geçidi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca Kıyı Ege'de de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.