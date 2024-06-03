Antalya'da ani sıcaklar! Termometreler çıldırdı

03 Haziran 2024 14:26 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:42

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya’da hava sıcaklığında ani artış yaşanacağı yönündeki uyarılarının ardından kent merkezinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 37 seviyesinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece dolaylarında ölçüldü.

Hafta içi olmasına rağmen sıcak havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili vatandaşların akınına uğradı. Konyaaltı Sahili’ne dolduran Antalyalıların yanı sıra sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerde Akdeniz’in serin sularında serinledi.

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Çocukları ve torunları ile birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Sahilde güneşlenen Hüseyin Ulaşan isimli vatandaş Antalya’da hava sıcaklığında ani bir yükseliş yaşandığını belirterek, “Cumartesi gününe kadar hava gayet güzeldi. 3 gün öncesine kadar rüzgar vardı. Son iki gündür hissedilir derecede yükseliş var. Güneşle beraber, hava sıcaklığı şu anda 41-42 derece var” dedi. Sahile torunu ile birlikte gelen ve denizin içerisinde su savaşı yapan bir başka vatandaş ise, “2-3 gündür hava daha güzel oldu. Sabah 25-36 derece iken sahile araba ile gelirken termometrede 41 dereceyi gördüm” ifadelerini kullandı.