Antalya'da camide yangın! Bir anda alev aldı, hasara neden oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Eylül 2024 06:43 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 07:04
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir camide yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken caminin hasar aldığı öğrenildi.
Antalya'nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Birlik Cami'nin bina kolonunda elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle camide hasar oluştu.
Camide yangın nedeniyle oluşan atıklar, vatandaşlar ile itfaiye görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı