Antalya'da dilencinin üstünden çıkan para dudak uçuklattı! Zabıta ekipleri saya saya bitiremedi

02 Kasım 2024 23:10 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 23:12

Antalya Serik'te bir dilencinin üzerinden çıkan para miktarı herkesi şoke etti. Vicdan sömürüsü ile vatandaşlardan para toplayan dilencinin ceplerinden tamı tamına 24 bin 500 TL para çıktı.