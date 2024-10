Yakalanan dilenciye 'Hasan Can Kaya' esprileri! Bu benzerlik 'pes' dedirtti

Hatay’da zabıta denetimi sırasında üzerinden 12 bin 980 TL çıkan dilencinin Hasan Can Kaya'ya benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Hasan Can Kaya'yı etiketleyerek videoya " Yazıklar olsun sana Hasan Can Kaya" gibi yorumlar yaptı.

Hatay'da üzerinde 12 bin 980 lira çıkan dilencinin ayrıca aylık 9 bin TL devlet desteği aldığı ortaya çıktı. Yayınlanan video sonrası dilencinin Hasan Can Kaya'ya benzerliği sosyal medyayı salladı. Dilencinin videosuna Hasan Can Kaya'yı etiketleyen kullanıcılar, esprili yorumlarını tek tek sıraladı. HATAY'DA HASAN CAN KAYA BENZERLİĞİ Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapılan denetimler kapsamında Antakya Haraparası Mahallesinde rutin devriye esnasında, Orhan K. isimli şahsın dilendiğini tespit etti ve şahsın üzerinde yapılan aramada 12 bin 980 lira çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan paraya el konulurken, yapılan incelemede şahsın evde bakım aylığı aldığı ve aylık 9 bin TL paranın devlet tarafından ailesine verildiği öğrenildi. Öte yandan şahsın 10 yıldır devlet yardımı aldığı, çeşitli desteklerden ve yardımlardan faydalandığı ortaya çıktı. Yayınlanan video sonrası dilencinin Hasan Can Kaya'ya olan benzerliği sosyal medyayı salladı. Videoyu paylaşan kullanıcılar, "Hasan Can olmadı bu", "Hasan Can Kaya iflas mı etmiş" gibi yorumlar yaptı.