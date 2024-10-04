Eminem dede oluyor! Hailie Jade babasına böyle sürpriz yaptı

04 Ekim 2024 09:52 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:52

ABD’li rapçi Eminem, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni şarkısı Temporary için çektiği klipte dede olacağını açıkladı. 51 yaşındaki Eminem’in kızı Hailie Jade, babasına 'Büyükbaba' yazılı forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek haberi duyurdu.

Rapçi​ Eminem 44,3 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından 28 yaşındaki kızı Hailie Jade’nin hamile olduğunu duyurdu. Dede olacağını öğrendiğinde byük bir mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Eminem, haberi takipçileriyle yeni şarkısının video klibi ile duyurdu.

51 YAŞINDAKİ EMİNEM DEDE OLUYOR

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, kızı Hailie Jade ile yıllar boyunca çektikleri videolarla oluşturduğu videoyu yayınladı. Videoda kızı Hailie Jade’nin kendisine '1 numaralı Büyükbaba' yazılı forma ile ultrason görüntüsü vererek hamile olduğunu söylediği anlar da yer aldı.

Eminem'in videosu kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, ünlü rapçiye sanatçı arkadaşlarından da tebrik mesajı yağdı.

EMİNEM KİMDİR?

17 Ekim 1972 doğumlu Eminem, Amerikalı rapçidir. Tüm zamanların en büyük rapçilerinden biri olarak kabul edilen Eminem, 1999 yılında çıkardığı ilk ciddi albümü The Slim Shady LP ile şöhrete ulaştı ve bu albümle En İyi Rap Albümü dalında Grammy Ödülü kazandı. 8 Mil filmindeki "Lose Yourself" şarkısıyla En İyi Özgün Şarkı dalında Akademi Ödülü'ne layık görüldü.