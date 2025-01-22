Antalya’da dolu felaketi: Körfez kızıla boyandı!

22 Ocak 2025 21:52 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 21:53

Antalya'nın Demre ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak etkili oldu. Yağış sele neden oldu, sahil kızıla boyandı. 1.5 saatlik çalışmanın ardından karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı...

Antalya'nın Demre​ ilçesinde etkili olan dolu​ seralara zarar verdi, şiddetli yağış sele neden oldu. Dolu ve sel​ nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, denize akan çamur​ nedeniyle Demre sahilleri kızıla boyandı.

ÇAMURA DÖNDÜ

Şiddetli dolu ve yağmur nedeniyle özellikle cam seralar başta olmak üzere bölgede bulunan seralarda ciddi hasara neden oldu. Yağış sonrası sel meydana gelirken, denize akan çamur nedeniyle Demre kıyıları kızıl renge boyandı.

4 NOKTADA TRAFİĞE KAPATILDI

Beymelek Mahallesi İskele mevkiinde dolu ve şiddetli yağış nedeniyle D-400 karayolu, saat 17.00 civarında yolda oluşan birikintiler nedeniyle 4 noktadan tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Çok sayıda araç yolda kalırken, Antalya​ Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinelerinin desteği ile yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.