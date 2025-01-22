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İstanbul karı unuttu, Antalya bile beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 cm'yi buldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
22 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:05
İstanbul karı unuttu, Antalya bile beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 cm&#039;yi buldu

Yıllardır İstanbullunun görmediği kar yağışını Antalya'daki vatandaşlar bile gördü. Akdeniz'in turizm cenneti Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Alarma geçen karayolları ekipler, çalışmalara hız kazandırdı.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları büyük oranda düştü. Bununla birlikte ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Ancak kar yağışı bir türlü İstanbul'a gelmedi. Umutlu bir şekilde bekleyen milyonlarca İstanbullu büyük bir hüsrana uğradı. 

İstanbul karı unuttu, Antalya bile beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 cm'yi buldu - 1. Resim

ANTALYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'a yağmayan kar Antalya'yı beyaza bürüdü. Bölgede etkili olan yağmur, saat 14.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı.

Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

İstanbul karı unuttu, Antalya bile beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 cm'yi buldu - 2. Resim

KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ BULDU

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul karı unuttu, Antalya bile beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 cm'yi buldu - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com

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