İstanbul karı unuttu, Antalya bile beyaza büründü! Kar kalınlığı 10 cm'yi buldu

22 Ocak 2025 16:20 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:05

Yıllardır İstanbullunun görmediği kar yağışını Antalya'daki vatandaşlar bile gördü. Akdeniz'in turizm cenneti Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Alarma geçen karayolları ekipler, çalışmalara hız kazandırdı.

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

İstanbul için umut kesilmedi! Kar yağışı ihtimali olabilir: Meteoroloji uzmanı o tarihi işaret etti

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları büyük oranda düştü. Bununla birlikte ülkenin birçok bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Ancak kar yağışı bir türlü İstanbul'a gelmedi. Umutlu bir şekilde bekleyen milyonlarca İstanbullu büyük bir hüsrana uğradı.

ANTALYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'a yağmayan kar Antalya'yı beyaza bürüdü. Bölgede etkili olan yağmur, saat 14.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı.

Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ BULDU

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.