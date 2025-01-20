İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelecek? Veriler paylaşıldı, uzmanlar tedirgin!

20 Ocak 2025 14:44 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:26

Yurdun doğusunda hakim olan yoğun kar yağışı hayatı felç ederken İstanbul'da vatandaşların kar hasreti bir türlü dinmedi. Megakente su sağlayan 10 barajın doluluk oranı yüzde 51'e kadar düştü. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan dondurucu soğuk uyarısının ardından yurdun büyük bölümünde kar yağışı başladı. Doğu illerini adeta esir alan kar yağışı​ ve dondurucu soğuklar batı illerinde de kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Trakya​'da etkisini arttırsa da kar yağışı İstanbul​'un kapısından döndü. Megakentte dondurucu soğuklar etkisini arttırırken yağış olmaması barajlardaki su oranlarını da büyük ölçüde etkiledi. Şubat ayına günler kala İstanbul'da güneşli havaların başlaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi uzmanları da tedirgin etti. Uzmanlar yaptığı açıklamada ocak ayında kar yağışının olmadığını beklenen yağışın şubat ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

DOLULUK ORANLARI AZALDI

İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul'da 2024 ocak ayında yüzde 70,05 olan baraj doluluk oranları, bu kış azalmış durumda.

İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 50,49 seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 50,09

Darlık yüzde 42,02

Elmalı yüzde 88,04

Terkos yüzde 51,23

Alibey yüzde 33,46

Büyükçekmece yüzde 42,91

Sazlıdere yüzde 38,46

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 76,9

Papuçdere yüzde 45,2"