Antalya'da feci kaza: 100 metrelik uçuruma yuvarlandı b

30 Nisan 2024 17:23 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 18:18

Akseki-İbradı karayolu Çamlıyokuş mevkiinde yaşanan olayda, Kudret Yangöz idaresindeki kamyonet, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 100 metrelik uçuruma uçtu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine; sağlık ekipleri, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi’ni yönlendirdi. Yaralı, Akseki İtfaiye Birimi kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı jandarma ve itfaiye ekipleriyle birlikte uçurumdan yukarıya çıkarıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı, çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği sağlık ekibi tarafından belirtildi. Yangöz, Akseki Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.