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 | Ömer Faruk Dogan

Antalya'da film gibi hırsızlık! Bu seferki hedef ne araçtı ne eşya

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay, alışılmış hırsızlık senaryolarını geride bıraktı. Sabah saatlerinde bir iş insanına ait 8 metrelik, yaklaşık 5 milyon TL değerindeki lüks bir tekne, karada çekici üzerinde bulunduğu yerden çalındı.

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Antalya'da film gibi hırsızlık! Bu seferki hedef ne araçtı ne eşya
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 13:47

Antalya'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu kez hedef, ne bir otomobil ne de bir bisiklet oldu; çalınan, karada bir çekici üzerine yüklenmiş halde duran 5 milyon TL değerindeki 8 metrelik tekneydi.

Olay sonrası harekete geçen ekipler, titiz bir çalışmayla teknenin yaklaşık 125 kilometre uzaklıktaki Finike Limanı'na götürüldüğünü ortaya çıkardı.

Antalya'da film gibi hırsızlık! Bu seferki hedef ne araçtı ne eşya

TEKNENİN İŞ İNSANINA AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde dün yaşanan olayda sabah saatlerinde bir iş adamına ait olduğu öğrenilen ve karada çekici üzerindeki teknenin yerinde olmadığını gören komşuları iş insanına ulaşarak durumu bildirdi. Aldığı haberle şaşkına dönen iş insanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek teknesinin çalındığını belirtti.

Antalya'da film gibi hırsızlık! Bu seferki hedef ne araçtı ne eşya

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede araştırma yaptı. Hırsız Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 5 milyon TL değerindeki 8 metrelik 'SPAcious' isimli teknenin gece 02.00 sıralarında olay yerine gelen bir çekiciye bağlanarak götürüldüğünü belirledi.

Antalya'da film gibi hırsızlık! Bu seferki hedef ne araçtı ne eşya

ÇEKİCİ İLE BAŞKA BİR İLÇEYE GÖTÜRMÜŞLER

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yaptıkları incelemede milyonluk teknenin çekici ile yaklaşık 125 kilometre mesafedeki Finike ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Finike Limanı'nda olduğu belirlenen tekne yediemine çekilirken, plakası belirlenen çekicinin ise öğle saatlerinde yeniden Antalya'ya giriş yaptığı belirlenmesi üzerine çekici ve şoförü yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoförün karakolda alınan ilk ifadesinde kendisine İstanbul'dan gelen bir telefonla verilen adrese geldiği ve tekneyi arayan kişinin belirttiği konuma götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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