Antalya'da hortum etrafı savaş alanına çevirdi! Evler hasar gördü, seralar uçtu: "Burada kıyamet koptu"

24 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 09:24

Antalya'da fırtınayla birlikte oluşan hortum etrafı savaş alanına çevirdi. Hortum nedeniyle seralar ve evler zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu ve bazı mahallelerde elektik kesintisi yaşandı. Oluşan hasar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla uyardığı Antalya​'da dün etkili olan sağanak yağış​, hayatı felç etti. Yağışla birlikte fırtına​ uyarısının da yapıldığı bölgelerden biri olan Aksu​ ilçesinde, akşam saatlerinde hortum​ çıktı.

Hortum nedeniyle evler ve seraların bulunduğu bölgede naylon ve cam seralar zarar gördü. Hortum nedeniyle ağaçlar yollara devrildi, elektrik telleri koptu ve Kurşunlu Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı.

EKİPLER DEVREYE GİRDİ

Devrilen ağaçları kaldırmak için itfaiye ve belediye ekipleri çalışmalar başlatırken, AEDAŞ ekipleri ise kopan elektrik hatlarının onarılması için çalışmalar yaptı. Hortumun etkisiyle bazı evlerin kapı ve pencerelerinde de hasar oluştu.

"BURADA KIYAMET KOPTU"

Kurşunlu Mahallesi sakini Mustafa Atalay, “Akrabalarımızın yanına gelmiştik. Bir saat önce burada hortum olayı yaşandı. Biz uçak düşüyor sandık. Burada kıyamet koptu. Şu an elimizden gelen hiçbir şey yok. Asıl hasar sabah belli olacak. Zarar çok büyük” ifadelerini kullandı.

"YARDIM BEKLİYORUZ, SERALARI KALDIRMAK İÇİN""

Zarar gören ev sahibi Ramazan Sargın ise, “İki dakika içinde hortum geldi, geçti ve temizledi. Evlerimiz, seralarımız, ahırlarımız, güneş panellerimiz zarar gördü. Yardım bekliyoruz, seraları kaldırmak için" ifadelerini kullandı.