Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı! Son gününde dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

03 May 2024 12:51 - Güncelleme : 03 May 2024 13:12

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Antalya'daki bir huzurevinde gece yarısı katliam gibi bir olay yaşandı. Hakkında huzurevinden atılma kararı alınan şahıs, daha önce tartışma yaşadığı kişilere bıçakla saldırdı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay dün gece 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

HUSUMETLİLERİNE BIÇAKLA SALDIRDI

İzzettin Söğüt isimli şahıs, 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiyi hedef aldı. 65 yaşındaki Söğüt (65), huzurevi sakinlerinden Ali Serdar Batır (66), Selçuk Goncegül (73) ve Ahmet Özdemirel'i (74) bıçakladı.

Olay sonrası Söğüt yangın merdiveninden kaçarak kayıplara karıştı. Huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ise kaçan İzzettin Söğüt’ü yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

HUZUREVİNDEKİ SON GÜNÜYDÜ

Cenazeler olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

"SAKİN, KENDİ HALİNDE BİRİYDİ"

Şüpheli İzzettin Söğüt ile 6 ay birlikte kaldığını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Güder, "4-5 yıldır burada kalıyor. Sakin, kendi halinde birisi gibiydi. Yemek sırasında daha önce bir kişiyi ittirmişti. Başka olayını hatırlamıyorum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.