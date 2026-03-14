Antalya'da ihale soruşturması: Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı

Antalya'da CHP Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç için karar verildi.

Antalya'da ihale soruşturması: Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı
Antalya’da Döşemealtı Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Döşemealtı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bütümlü sıcak asfalt ve kaldırım ihalesi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde ihalelerde eksik imalatlar, aynı imalat için mükerrer hak ediş düzenlenmesi ve sahte kantar fişleri kullanılması suretiyle oluşturulduğu, yapılan hesaplamalara göre ilk ihalede hak ediş tarihi itibarıyla 66 milyon 569 bin 626 TL, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 TL kamu zararının oluştuğu iddia edildi. İkinci ihaledeki zarar tutarının güncellenmiş haliyle 125 milyon 392 bin 116 TL'ye ulaştığı ileri sürüldü.

Antalya'da ihale soruşturması: Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç tutuklandı

KAMU ZARARI DAVASINDA 22 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında oluşan kamu zararında sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Genç ile birlikte, 2 belediye başkan yardımcısı, 8 belediye personeli, 6 yüklenici firma çalışanı ve 5 belediye meclis üyesinin de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 1 kişinin cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yurt dışında olduğu ve 1 kişinin firari olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli Antalya Adliyesi’ne sevk edildi.

ESKİ BAŞKAN TURGAY GENÇ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, Turgay Genç ve 4 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, aralarında Döşemealtı eski Belediye Başkanı Turgay Genç'inde bulunduğu 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cezaevinde bulunan şüphelinin ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü ifadesinin alınacağı öğrenildi.

