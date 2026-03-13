Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül partisinden istifa etti! Gerekçesinde partiye sert eleştiriler sıraladı

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, partisinden istifa etti. Gül, istifa açıklamasında partisini sert eleştiriler yöneltirken "Emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı." ifadesini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül partisinden istifa etti! Gerekçesinde partiye sert eleştiriler sıraladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 22:29

'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül, partisinden ettiğini duyurdu. Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, siyaseti hiçbir zaman makam için yapmadığını ve 26 yıldır CHP'ye emek verdiğini belirtti.

"ADIMI DELİYE ÇIKARMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİ"

Hiçbir zaman mücadeleden kaçan biri olmadığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Meclis grubundaki bazı arkadaşlarım kavgaların içine girmemek için beni öne sürmekten çekinmediler. Beykoz'a karşı olan sorumluluklarından kaçanların, yaşananların bedelini başkalarına yüklemesi ve sonunda kürsüye çıkıp konuşma cesareti gösterdiğim için benim adımı deliye çıkarmaya çalışması kabul edilebilir değildi. İnsan, haksız yere yalnız bırakılmanın yanında bir de böyle bir haksızlıkla karşılaşınca kırgınlığı daha da büyüyor. Siyaseti hiçbir zaman kişisel kazanç için yapmadım. Ama herkesin kendi çıkarını öncelediği, pastadan alacağı payı düşündüğü, emeğin ve vefanın görünmez olduğu bir yerde kalmanın da artık bir anlamı kalmadı."

"CHP'DE VEFA VE ADALET DEĞERLERİ YOK OLDU"

Siyasetin sloganlarla değil, vefa, adalet ve dayanışmayla anlam kazandığını dile getiren Gül, "Cumhuriyet Halk Partisinde tüm bu değerler yok oldu. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisindeki dayanışmanın yerini hesaplar, ortak mücadelenin yerini kişisel çıkarlar aldı. Oysa , koltukları ya da bireysel pozisyonları koruma yarışı değil, Beykoz’un insanına daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğudur. Kişisel çıkarların Beykoz’a hizmet etmenin önüne geçtiği bir yerde susmak da görmezden gelmek de benim vicdanıma sığmadı." ifadelerini kullandı.

Gül'ün istifasının ardından belediye meclisindeki üye dağılımı AK Parti 13, MHP 2, CHP 14 ve bağımsız 2 şeklinde oldu.

ETİKETLER
#chp
#istifa
#Siyaset
#Parti Içi Sorunlar
#Beykoz Belediye Meclisi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.