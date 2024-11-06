Antalya'da korku dolu anlar! Hava aracı ormanlık alana düşüp infilak etti

06 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:01

Antalya'da sabah saatlerinde bir hava aracı, yerleşim yerlerine yakın mesafede bulunan ormanlık alana düştü. Hava aracı infilak ettiği sırada büyük bir patlama sesi duyuldu. Olayın ardından Antalya Valiliği'nden açıklama geldi.

Antalya​'nın Manavgat​ ilçesinde bir hava aracı ormanlık alana düştü. Yerleşim yerlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki düşüşü gören köylüler, durumu 112​ Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

PARÇALARI BULUNDU

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgeye ilk ulaşan köylüler yaptıkları aramada kimseye rastlamadı. Çevrede hava aracına ait parçalar bulunurken, yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar gerçekleştirdi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaparak düşen hava aracının maket uçak olabileceği üzerinde durulduğunu ve menşe ile kalkış yerinin araştırıldığını belirtti. Açıklamada, “Bugün saat 08.30 sularında Alanya ilçemiz İncekum Mahallesi'nde bir hava aracının düştüğü bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşmıştır. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralı olmadığı tespit edilmiştir. Hava aracının infilak etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından söndürülmüştür. Söz konusu hava aracının maket uçak olma ihtimali üzerinde durulmakta olup, menşe ve kalkış yeri konusunda çalışmalar başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İŞTE BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER...