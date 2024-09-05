Antalya'da korkunç ölüm! Annesinin gözleri önünde 5. kattan düştü

05 Eylül 2024 11:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:55

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Muratpaşa ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Hakan A., annesinin gözleri önünde 5. kattan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Birkaç yıl önce eşinden ayrılan ve çocukları ile birlikte yaşayan 49 yaşındaki Hakan A, annesinin evine ziyarete gitti. Psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen adam, annesiyle balkonda sohbet ettikleri sırada 5. katın balkonundan düştü.

ANNE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Oğlunun gözlerinin önünde balkondan düştüğünü gören anne olayın şokunu atlattıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Olay yerine gelin 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hakan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin gözlerinin önünde balkondan düşen Hasan A'nın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ve Savcılık çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşlar Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının balkonlardan meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde de duruyor.