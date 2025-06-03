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Antalya'da korkunç ölüm! Bir anda fenalaşıp araçtan indi, ölüme uzandı

Antalya'da çok acı bir olay yaşandı. 46 yaşındaki Şükrü Çetin, evine gittiği sıradan bir anda fenalaşınca aracını kenara çekti. Otomobilin ön tekerleğinin yanına uzanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekiler bir süre Çetin'in aracını tamir ettiğiniz zannetse de gerçek kısa sürede anlaşıldı. Adamın yakını, "Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar" diyerek gözyaşları içinde feryat etti.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 15:49

Muratpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 46 yaşındaki Şükrü Çetin, evine yakın bir noktada komşuları aracının yanında uzanır vaziyette olduğunu gördüğü. İlk başta aracını tamir ettiğini düşünen vatandaşlar uzun süre hareket etmemesi üzerine Çetin'i kontrol ettiklerinde tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"CANIMIN İÇİ, BEN ÖLSEYDİM SEN ÖLENE KADAR"

İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis merkezi, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Antalya'da korkunç ölüm! Bir anda fenalaşıp araçtan indi, ölüme uzandı

Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaparken, haberi duyup gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedenini gören bir yakını "Canımın içi, ben ölseydim sen ölene kadar" diyerek gözyaşı döktü. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kalp Krizi Nedenleri Nelerdir?
Kalp krizi, yağlı ve kolesterol içeren birikintilerin kalbe kan ve oksijen gönderen bir veya daha fazla koroner arterleri (kalp damarları) tıkaması ile meydana gelir. Bu tıkanma genellikle atardamarların iç kısmında biriken ve yapışkan bir madde olan plaklardan(yağ ve kolesterol gibi maddeler ile oluşur) kaynaklanır. Kalp krizi yaşayan kişilerde koroner arter hastalığı görülmeyebilir ancak bu durum kalp krizi vakalarının az bir bölümünü içerir. Koroner arter hastalığıyla birlikte kalp krizi nedenleri şöyledir: Koroner arter spazmı Yüksek tansiyon Kolesterol yüksekliği Diyabet Nadir görülen tıbbi durumlar Travmalar Obezite Elektrolit dengesizliği Kan damarlarında yırtık Sigara ve uyuşturucu kullanımı Hipoksi (kandaki oksijen eksikliği) 45 yaş ve üzeri olmak Genetik faktör Fiziksel aktivite yetersizliği Stres Sağlıksız beslenme
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