Antalya'da korkunç ölüm! Bir anda fenalaşıp araçtan indi, ölüme uzandı

Kalp Krizi Nedenleri Nelerdir?

Kalp krizi, yağlı ve kolesterol içeren birikintilerin kalbe kan ve oksijen gönderen bir veya daha fazla koroner arterleri (kalp damarları) tıkaması ile meydana gelir. Bu tıkanma genellikle atardamarların iç kısmında biriken ve yapışkan bir madde olan plaklardan(yağ ve kolesterol gibi maddeler ile oluşur) kaynaklanır. Kalp krizi yaşayan kişilerde koroner arter hastalığı görülmeyebilir ancak bu durum kalp krizi vakalarının az bir bölümünü içerir. Koroner arter hastalığıyla birlikte kalp krizi nedenleri şöyledir: Koroner arter spazmı Yüksek tansiyon Kolesterol yüksekliği Diyabet Nadir görülen tıbbi durumlar Travmalar Obezite Elektrolit dengesizliği Kan damarlarında yırtık Sigara ve uyuşturucu kullanımı Hipoksi (kandaki oksijen eksikliği) 45 yaş ve üzeri olmak Genetik faktör Fiziksel aktivite yetersizliği Stres Sağlıksız beslenme