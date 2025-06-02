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 | Emir Yücel

Kalp krizi ölümleri 20 yaşlarına kadar düştü! Uzman isim risk faktörlerini azaltma yöntemlerini anlattı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Kaynak, gençlerde artan kalp krizi vakalarının tütün kullanımı, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme gibi risk faktörlerinden kaynaklandığını belirtti. Yakın zaman içerisinde 6 yaşındaki bir çocuğun ve 24 yaşındaki bir gencin kalp krizinden hayatını kaybetmesi, bu hastalığın ne kadar ciddi bir tehlike olduğunu gözler önüne serdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 14:00

Siirt'te geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki bir çocuğun kalp krizinden hayatını kaybetmesi ve halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 24 yaşındaki gencin ölümü, konunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, son zamanlarda gençlerde görülen kalp krizi vakalarındaki artışın istatistiksel veriden ziyade yaşam tarzı değişiklikleriyle ve buna bağlı risk faktörlerinin artmasıyla ilişkili olduğunu söyledi. Kaynak, özellikle eskiden 50 yaşın üzerinde görülen kalp krizi vakalarının artık 20-30 gibi yaşlara indiğini görmekte olduklarına dikkat çekti.

Kalp krizi ölümleri 20 yaşlarına kadar düştü! Uzman isim risk faktörlerini azaltma yöntemlerini anlattı

Bunda en önemli etkenin kardiyovasküler risk faktörleri olduğunu ifade eden Kaynak, "Gençlerde tütün ürünlerinin kullanımı, tütün ürünlerinin kullanımıyla beraber kalp damarlarındaki damar çeperlerindeki ateroskleroz dediğimiz plak oluşumlarının daha erken yaşlarda oluşmaya başlamasını görüyoruz. Bunun dışında sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşamın özellikle gençlerde çok sık görülmesi, insülin direnci ve prediyabet dediğimiz diyabet öncüsü durumun oluşmasını sağlayabiliyor" dedi.

Kalp krizi ölümleri 20 yaşlarına kadar düştü! Uzman isim risk faktörlerini azaltma yöntemlerini anlattı

Sağlıklı beslenmenin kalp sağlığını korumada önemli olduğunu dikkat çeken Dr. Kaynak, "Bunun yanında sağlıksız beslenme, doymuş yağlardan zengin gıdalarla beslenme, aşırı kolesterollü yiyeceklerle beslenme, damarlarda çok erken yaşlarda plak oluşumuyla beraber gençlerde kalp krizi zemini oluşturabiliyor. Bu anlamda bizlerin özellikle genç yaşlı demeden, kalp krizini bir yaşlı hastalığı olarak kabul etmiyoruz kesinlikle. Kalp krizi tamamen risk faktörlerinin artmasıyla beraber genç yaşlarda da görülebiliyor.

Kalp krizi ölümleri 20 yaşlarına kadar düştü! Uzman isim risk faktörlerini azaltma yöntemlerini anlattı

Erken yaşlardan itibaren kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik koruyucu önlemleri artırmamızı sağlamamız gerekiyor. Tütün ürünlerinin kullanımından kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmamız ve dengeli beslenmemiz lazım. Psikososyal çevremizi iyileştirerek stresten uzak bir yaşam sağlamamız gerekir. Düzenli uyku ve en önemlilerinden biri de erken yaşlarda kalp hastalığı olan bireylerin de erken yaşlarda tarama programlarına alınması, kolesterol değerlerinin sabit tutulması, bu anlamda risk faktörlerinin azaltılması gençlerde koruyucu önlemler olarak çok önemli yer tutmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Kalp krizi ölümleri 20 yaşlarına kadar düştü! Uzman isim risk faktörlerini azaltma yöntemlerini anlattı

“ÇOCUKLARIMIZ GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ÖLÜP GİDİYOR”

Siirt'te 6 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhammed Yusuf Celbek'in babası Bahri Celbek, yaşadıkları acının başka aileler tarafından yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Celbek, "Arkamı döndüm, bir baktım çocuk yerde. Kaldırdığımda gözleri ters dönmüştü. Gözlerini ters görünce durumun ciddiyetini anladım. Hemen ambulansı aradım, ambulansta kalbi durmuştu. Yolda kalp masajı yaptılar ve kalbi geri döndü. Muhammed Yusuf önce Siirt'te tedavi altına alındı, ardından Elazığ ve Diyarbakır'da çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaklaşık 25-26 gün boyunca Diyarbakır'daki Çocuk Hastanesi'nde kaldık. Sonrasında ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Sağlık Bakanlığı'ndan ricamız, doktorlarımız bu olayları araştırsın. Yazıktır, çocuklarımız gözümüzün önünde ölüp gidiyor." şekilde konuştu.

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