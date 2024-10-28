Antalya’da mahalleliden “Dur tabelası” isyanı: Takan yok!

28 Ekim 2024 19:57 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 19:59

Antalya'da sürekli kazaların yaşandığı bölgede meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Mahalleli artık duruma isyan ederek, "Dur tabelasını takan yok" dedi.

Antalya​'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Aynı noktada sürekli kazalar yaşandığını belirten mahalle sakinleri, "Dur tabelasını takan yok" diyerek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa​ ilçesi Yenigün Mahallesi 1060. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derya D. idaresindeki minibüs, sokak kesişimine geldiğinde Hakan Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrulurken, minibüs yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada park halindeki bir araçta da hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücüler araçlardan çıkartılarak, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Derya D., olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

“DUR TABELASINI TAKAN YOK”

Kavşakta ‘Dur' tabelası olmasına rağmen çok sayıda kaza olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Mevlüde Doğan, “Şiddetli bir şekilde çarpıştılar. Beyaz araç, duvara vurup neredeyse duvarın üzerine çıkıp yere düştü. Hemen ambulansı çağırdık. Burada sürekli motosiklet, araba kazaları oluyor. Sürekli dile getiriyoruz, ama kimse bir çare bulmuyor. ‘Dur' tabelası var ama kimse önemsemiyor. Sokağın dört bir yanına kasis istiyoruz” dedi.

Trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, otomobiller çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.