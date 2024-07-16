Antalyada nefes alınmıyor! Nem yüzde 81'e dayandı

16 Temmuz 2024 17:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:36

Yaz ayıyla birlikte kıyı şehirlerde yüksek sıcaklıkla birlikte yoğun nem, çekilmez bir hal alıyor.

Nemin en yüksek yaşandığı şehirlerden biri de Antalya. Nem oranının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar aradı.

Kimileri denizlere akın ederken, kimileri de buz partisi yapmaktan geri kalmadı.

NEM ORANI YÜZDE 81

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, bazıları da park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti.

YARINDAN İTİBAREN 2-4 DERECE ARTACAK

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının 2-4 derece artmasının beklendiğini bildirdi.