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Kavurucu sıcakta zorlu hasat! Günlük yevmiye 700 TL, kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı buluyor

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 10:05 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:06

Kavurucu sıcağın etkisini hissettirdiği Hatay'da zorlu şartlarda hasadı devam eden salatalık kilogram fiyatı 5 TL'den tarladan alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da yaz mevsimiyle birlikte başlayan meyve ve sebzelerde hasat devam ediyor.

Kavurucu sıcakta zorlu hasat! Günlük yevmiye 700 TL, kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı buluyor - 1. Resim

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ BULDU

Depremin vurduğu Hatay'da yaraları üreterek ve emek vererek sarılmaya devam ederken tarım işçilerinin de 40 dereceyi bulan kavurucu sıcakta zorlu mesaileri devam ediyor.

Kavurucu sıcakta zorlu hasat! Günlük yevmiye 700 TL, kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı buluyor - 2. Resim

Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi'nde doğal yollarla yetiştirilen ve hasadına başlanılan salatalıklar, tüketiciye satılmaya başlandı.

Kavurucu sıcakta zorlu hasat! Günlük yevmiye 700 TL, kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı buluyor - 3. Resim

Ülkenin bir çok noktasına gönderilen yerli salatalık tarladan 5 TL'den alıcı bulurken tarım işçileri de günlük 700 TL yevmiye alıyor.

Kavurucu sıcakta zorlu hasat! Günlük yevmiye 700 TL, kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı buluyor - 4. Resim

"GÜNLÜK YEVMİYE 700 TL, ÇOK YORULUYORUZ"

Kavurucu sıcakta salatalık hasat eden Ayşe Kasap (19), “Tarlamız komple 10 dönüm, salatalık yaklaşık 2 dönümlük alanda var. Şu an tarladan salatalığın satış fiyatı 5 TL. Günlük yevmiye 700 TL, çok yoruluyoruz. Aşırı sıcak olduğu için dayanamıyoruz o yüzden erkenden başlıyoruz. Sabah saat 5-6'da tarlada oluyoruz. Havalar sıcak ve tarladaki salatalığın satış fiyatı 5 TL olduğu için bizi kurtarmıyor. 900 kilo çıkıyor bir ton çıkıyor. Salatalığı 1 buçuk ay filan oldu ekeli şu an 3-4 defadır oldu topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kavurucu sıcakta zorlu hasat! Günlük yevmiye 700 TL, kilogram fiyatı 5 TL'den alıcı buluyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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