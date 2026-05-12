 Murat Makas

Antalya'da şüpheli paket alarmı! 40 kilogram macun esrar bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran şüpheli paket Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı harekete geçirdi. Şüpheli paketten 40 kilogram macun esrar ele geçirildi.

Antalya’nın ilçesinde sahile vuran şüpheli paketten 40 kilogram macun ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran şüpheli bir paketten 40 kilogram macun esrar ele geçirildi.
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Keşefli Mahallesi sahilinde şüpheli bir paket tespit etti.
Paketin içinde 40 kilogram macun esrar bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
40 KİLOGRAM MACUN ESRAR BULUNDU

Alanya Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş şüpheli bir paket tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemelerde paket içerisinde 40 kilogram macun esrar bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen maddeye el konulurken, piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince tahkikat başlatıldı.

