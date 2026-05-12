Antalya'da şüpheli paket alarmı! 40 kilogram macun esrar bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran şüpheli paketten 40 kilogram macun esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi.

40 KİLOGRAM MACUN ESRAR BULUNDU

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş şüpheli bir paket tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemelerde paket içerisinde 40 kilogram macun esrar bulunduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konulurken, piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince tahkikat başlatıldı.