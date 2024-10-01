Antalya’da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti!

01 Ekim 2024 00:31 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 00:32

Antalya’da tartıştıktan sonra karısını av tüfeğiyle öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti. Cenazeler, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli doktorun incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Antalya'nın Manavgat​ ilçesinde Süleyman Öter isimli şahıs, tartıştığı eşini av tüfeği​ ile vurduktan sonra aynı tüfekle intihar​ etti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter (55) ve karısı Gülfer Öter'in (50) yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLEVİ SEBEPLERDEN TARTIŞTILAR

Olay, Manavgat Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin avlusunda karısı Gülfer Öter’e 2 el ateş etti.

KALBİNE SIKTI

Öter ardından tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine yeni Antalya-Konya karayolu üzerindeki olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter’in cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.