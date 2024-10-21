Antalya'da tüyler ürperten ölüm! Peçeteye bıraktığı not herkesi şok etti

21 Ekim 2024 22:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:43

Antalya'da yaşanan olayda 22 Eylül'de WhatsApp'ta kurduğu gruptaki arkadaşlarıyla vedalaşıp, bir peçeteye "Mezar taşımı yaptırmayın" notunu yazan 22 yaşındaki genç ölü halde bulundu.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, 22 Eylül Pazar günü WhatsApp'ta oluşturduğu bir grup aracılığıyla sevdiklerine veda mesajı gönderdikten sonra kayıplara karıştı.

VASİYETİ 'MEZAR TAŞI' OLDU!

Öksüz, bir peçetenin üzerine doğum tarihini ve kaybolduğu günü ölüm tarihi olarak yazıp, "Vasiyetimdir, mezar taşı yaptırmayın" notu bıraktı.

CANSIZ BEDENİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU!

Ailesi, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunarak Halil İbrahim Öksüz'den haber almayı beklemeye başladı. Bugün saat 15.00 sularında, ilçe yakınındaki Sarnıçtepe girişinde Öksüz'ün cansız bedeni bir çam ağacına asılı halde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.