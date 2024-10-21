Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Antalya'da tüyler ürperten ölüm! Peçeteye bıraktığı not herkesi şok etti

Antalya'da tüyler ürperten ölüm! Peçeteye bıraktığı not herkesi şok etti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 22:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:43

Antalya'da yaşanan olayda 22 Eylül'de WhatsApp'ta kurduğu gruptaki arkadaşlarıyla vedalaşıp, bir peçeteye "Mezar taşımı yaptırmayın" notunu yazan 22 yaşındaki genç ölü halde bulundu. 

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ikamet eden 22 yaşındaki Halil İbrahim Öksüz, 22 Eylül Pazar günü WhatsApp'ta oluşturduğu bir grup aracılığıyla sevdiklerine veda mesajı gönderdikten sonra kayıplara karıştı. 

VASİYETİ 'MEZAR TAŞI' OLDU!

Öksüz, bir peçetenin üzerine doğum tarihini ve kaybolduğu günü ölüm tarihi olarak yazıp, "Vasiyetimdir, mezar taşı yaptırmayın" notu bıraktı.

Antalya'da tüyler ürperten ölüm! Peçeteye bıraktığı not herkesi şok etti - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU!

Ailesi, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunarak Halil İbrahim Öksüz'den haber almayı beklemeye başladı. Bugün saat 15.00 sularında, ilçe yakınındaki Sarnıçtepe girişinde Öksüz'ün cansız bedeni bir çam ağacına asılı halde bulundu.

Antalya'da tüyler ürperten ölüm! Peçeteye bıraktığı not herkesi şok etti - 2. Resim

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Antalya'da tüyler ürperten ölüm! Peçeteye bıraktığı not herkesi şok etti - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...