Antalya'da vatandaş klimalara yüklendi, elektrik hatlarında yangın çıktı

28 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 16:26

Klima çarpması yataklara düşürdü! Grip, Covid-19 ve Zatürre ile karıştırılıyor

Klima çarpması yataklara düşürdü! Grip, Covid-19 ve Zatürre ile karıştırılıyor

Klima satışlarında rekor, montajda yoğunluk: Klima ustasının günlük ücreti 5 bin TL oldu

Klima satışlarında rekor, montajda yoğunluk: Klima ustasının günlük ücreti 5 bin TL oldu

Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar klima almak için mağazalarda adeta sıraya girdi. Yoğun klima kullanımı birçok olumsuz sonuç ortaya çıkarabiliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava, elektrik hatlarında patlamalara ve yangınlara neden oluyor.

ALTYAPI ZORLADI

Vatandaşların serinlemek için klimaları yoğun şekilde kullanması, elektrik tüketimini artırarak altyapıyı zorladı. Bu durum, elektrik hatlarının kopmasına ve baks ile trafolarda küçük çapta patlamalara yol açtı.

KORKU DOLU ANLAR

Perşembe Pazarında yaşanan bir baks patlaması, esnaf ve turistlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kabloların etrafa saçılmasıyla turistler hızla uzaklaşırken, esnaflar da tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Ilıca Mahallesinde ise bir parkta bulunan elektrik trafosunda patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.