Antalya'da vatandaş klimalara yüklendi, elektrik hatlarında yangın çıktı
Yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar klimalara yüklendi. Antalya'da aşırı klima kullanımı nedeniyle elektrik tüketimi çoğaldı. Elektrik hatlarında patlama ve yangın meydana geldi.
Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar klima almak için mağazalarda adeta sıraya girdi. Yoğun klima kullanımı birçok olumsuz sonuç ortaya çıkarabiliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava, elektrik hatlarında patlamalara ve yangınlara neden oluyor.
ALTYAPI ZORLADI
Vatandaşların serinlemek için klimaları yoğun şekilde kullanması, elektrik tüketimini artırarak altyapıyı zorladı. Bu durum, elektrik hatlarının kopmasına ve baks ile trafolarda küçük çapta patlamalara yol açtı.
KORKU DOLU ANLAR
Perşembe Pazarında yaşanan bir baks patlaması, esnaf ve turistlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Kabloların etrafa saçılmasıyla turistler hızla uzaklaşırken, esnaflar da tezgâhlarını toplamak zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Ilıca Mahallesinde ise bir parkta bulunan elektrik trafosunda patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.