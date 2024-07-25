Klima satışlarında rekor, montajda yoğunluk: Klima ustasının günlük ücreti 5 bin TL oldu

25 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 09:35

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaş klima satış mağazalarının yolunu tuttu. Üreticiler, klimaya yüksek talep olduğunu belirtiyor. Ülke genelinde saatte 420 adeti bulan klima satılmaya başlandı.

GÜNLÜK ÜCRET 5 BİN TL OLDU

Satışların yoğun olması nedeniyle montaj süreleri 1 ayı bulunca teknik servis uzmanları yoğun talep görmeye başladı. Müşteri taleplerine cevap vermeye çalışan teknik servisler günlük yevmiyesi 5 bin TL’den personel istihdam etmeye başladı.

Montaj için 1 ay beklemek istemeyen bazı vatandaşlar ise çareyi vantilatörde buldu. Vantilatörlerin taşınabilir olması ve maliyetinin klimaya göre daha düşük olması bu ürüne talebi zirveye çıkardı. Vantilatör ve klima üreticileri talebe yetişmek için binlerce kişilik ilave istihdam oluştururken, ek mesai ile talebe cevap vermeye çalışılıyor. Uzmanlar, klima ve vantilatör pazarının bu yıl 2.5 milyar doları aşacağını öngörüyor.

2.5 MİLYON ADEDİ BULUR

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, "Önceki yıllarda split klimada 1 milyon adetlerde seyreden iç pazar satışları, İSKİD 2023 Sektör İstatistiklerine göre, 1 milyon 900 bin âdete ulaştı" ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİLERE ÖNERİ

Bu sene split klima iç pazar satışlarının 2.5 milyona ulaşacağının ön görüldüğünün bilgisini veren Korun, şu değerlendirilmelerde bulundu:

"Türkiye'de uygun fiyatlı, kaliteli ve enerji verimliliği yüksek modeller tercih ediliyor. Bunaltıcı sıcaklar klimaları bir lüks değil, zorunluluk haline getirdi. Eskiden sadece vantilatörlerin yeterli görüldüğü bölgelerde, klimalar daha fazla tercih edilmeye başladı. Klima temel bir ihtiyaç haline geldi. Tüketicilere sıcaklıklar henüz yüksek değilken, klima almalarını öneriyoruz. Çünkü o dönemlerde klima üreticileri stoklarını yenilemek için indirimler sunabiliyor. Bu da hem klima fiyatlarının tüketici açısından daha makul olmasını hem de montaj sırası beklenmemesini sağlıyor."