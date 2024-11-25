Antalya'da yanan uçaktan yeni görüntüler geldi! Yangından film gibi kaçış anı

25 Kasım 2024 02:00 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 02:05

Antalya'da uçağın yangın anında yolcuların korku dolu kaçış anı görüntülere yansıdı. Rusya'dan gelen uçakta motor arızası sebebiyle alevler yükseldi. Yolcular ölümle burun buruna geldi. Dehşet dolu tahliye anı olayın boyutunu gözler önüne serdi. İşte o anlar...

Rusya​'dan kalkarak Antalya Havalimanı​'na inişe geçerken motorunda yangın çıkan yolcu uçağına yapılan müdahale ve yolcuların tahliye edilmesine dair ilk görüntüler ortaya çıktı. Yolcuların alevler içerisinde adeta film sahnesini andıran kaçışı kayıtlara geçti.

İNİŞ SIRASINDA YANGIN ÇIKTI

Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı. Uçak, saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na indikten sonra pilotlar tarafından acil durum çağrısı yapıldı. Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, yangın yerine 23 saniye içinde ulaşarak teçhizatlarını hazırlayıp, 21.36'da alevlere müdahale etti. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat ise saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edildi.

FİLM GİBİ KAÇIŞ

Yangın anının ilk görüntüleri, alevlerle saran uçağa ekiplerin müdahalesini ve yolcuların panik halinde uçaktan uzaklaşmalarını gösterdi. Öte yandan, uçağın pistten çekilme çalışmaları devam ederken, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edildi. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirildi.

ANTALYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalya Valiliği, havalimanına iniş yaparken motor kısmında yangın çıkan Rusya-Antalya seferini yapan uçaktaki 89 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktığı belirtildi.

KALKIŞLAR ASKERİ PİSTE YÖNLENDİRİLDİ

Saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: