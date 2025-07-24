Antalya'da yangın üssü alanına otel yapılacak iddiası! Bakanlık yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Antalya’nın Belek ilçesindeki yangın üssü alanına otel yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, onaylı imar planında söz konusu alanın, yangın üssü olarak mevcut sınırlarıyla korunduğu belirtildi.

BELEDİYE OTEL İÇİN ŞİRKETE VERMİŞ

İddialara konu olan 83 dönümlük orman alanının 1990 yılında Serik Belediyesi’ne kesin tahsis edildiği, bölgenin kamping alanı olarak planlandığı ve belediye yönetiminin kararıyla otel tesisi yapılması amacıyla özel bir şirkete verildiği öğrenildi.

BAKANLIK BELEDİYENİN KARARINA KARŞI ÇIKTI

Bu duruma karşı çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı, plana aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2013 yılında tahsis kararını iptal etti. Serik Belediyesi ve alandaki otel işletmecisi iptal kararına karşı mahkemeye başvurdu ancak davayı kaybetti.

BAKANLIK, İMAR PLANINI DETAYLI BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında imar planında yapılan değişiklik de detaylandırıldı. Buna göre kamping konaklama tesisi olarak planlanan alanın kıyı cephesi 400 metreden 280 metreye düşürüldü ve turizm tesis alanına dönüştürüldü. Öte yandan, alanın hemen yanındaki halk plajının kıyı cephesi 270 metreden 500 metreye çıkarılarak neredeyse iki katına yükseltildi.