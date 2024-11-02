Antalya'da yaya geçidinde kaza! Alman turist şoka girdi: 'Bizimkiler olsa 2 saat ağlardı'

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Kasım 2024 15:45 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:58

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Alman turistlere otomobil çarptı. Sürücü olay hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan turist ambulansla hastaneye kaldırılırken eşi şoka girdi. Çevredeki vatandaşların yaralı turistin eşi için ‘bizimkiler olsa 2 saat ağlardı, bu yine sakin' sözleri dikkat çekti.

Antalya​'da meydana gelen kazada seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen otomobil kırmızı ışık ihlali yaparak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi girişinde yaya geçidinden eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Alman vatandaşı Rüdiger Schramm'a (58) çarptı. "BİZİMKİLER OLSA AĞLARDI" Kazanın ardından Alman turiste çarpan otomobil durmadan hızla olay yerinden kaçarken Alman turistin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Acı içerisinde kıvranan Alman turist, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sırasında yanında bulunan yaralının eşi de fenalaştı. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın ambulansa alınırken, çevredekilerin yaptığı yorum dikkat çekti. Kadın için ‘şoka girdi' diyen bazı vatandaşlar, ‘bizimkiler olsa 2 saat ağlardı, bu yine sakin' dediği görüldü. Kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı Rüdiger Schramm, Antalya'daki başka bir özel hastaneye sevk edildi. KAÇAN SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU Diğer taraftan kazadan bir süre sonra kazaya karışan otomobille polis merkezine gelen Uğur B. isimli şahıs kaza sırasında otomobili kendisinin kullandığını belirtirken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. İlgili Haberler Son dakika | Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı! AFAD'dan ilk açıklama geldi Afyonkarahisar’da feci kaza! Minibüsten inen yolcuları ezdi