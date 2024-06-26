Antalya'da 'zombi' paniği! Flakka bu hale getirdi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:32
Antalya'da bir kişi trafiği birbirine kattı. Sosyal medyada 'zombi' notuyla paylaşılan görüntüler şaşkına çevirdi. Şahsın flakka adlı uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edildi.
Zeytinköy semtinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Kimliği belirsiz bir kişi trafikte ilginç hareketler yaparak araçlara saldırdı.
HAREKETLERİ ŞOKE ETTİ
Sosyal medyada 'zombi' notuyla paylaşılan videoda şahıs kendini yerlere atarak dakikalarca yol ortasında uzandı. Çevredekiler ilginç anları saniye saniye kaydederken, şahsın flakka adlı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu iddia edildi.
Kaynak: Tgrthaber.com