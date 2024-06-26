AKOM İstanbul için saat verip uyardı: Orman yangını riski çok yüksek

26 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:31

Sıcaklıklar arttı, yurdun pek çok yerinden orman yangını haberleri peş peşe gelmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneli için saat verip orman yangını riski bulunduğunu açıkladı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta boyunca İstanbul’da çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların nem İle birlikte 28 derecenin üzerinde değerlere yükselmesi bekleniyor.

AKOM SAAT VERİP UYARDI

AKOM ayrıca, sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını çıkma ihtimalinin, başta İstanbul olmak üzere, yurt genelinde riskli seviyelerde seyrettiğini açıkladı. İstanbullulara da güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında, zararlı etkilerden korunmak adına kapalı alanlarda kalınması tavsiyesinde bulunuldu.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük tahminine göre İstanbul'da hava durumu şöyle olacak: