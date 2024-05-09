Antalya'daki teleferik kazasında şok eden itiraflar! Felaket adım adım böyle geldi

09 May 2024 10:04 - Güncelleme : 09 May 2024 10:05

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin şüphelilerin ifadesi felaketin adım adım geldiğini anlatıyor. TRT Haber Muhabiri Niyazi Dölek, iddianameye giren ifadeleri mercek altına aldı. 'Acil durum eylem planı'nda direk devrilmesi ihtimalinin yer almadığı ayrıntısı dikkat çekti.

İş Güvenliği danışma hizmeti veren bir şüpheli, "Daha önceden tarafımca hazırlanmış, iş yeri yetkilisi ve iş yeri hekimi ile birlikte hazırlanmış acil durum eylem planı bulunmaktadır. Ancak bu plan içerisinde direğin devrilmesine dair öngörüde bir riziko tarafımızca düşünülemediğinden buna dair bir planımız yoktur." İfadelerini kullandı.

TEKNİK KONULARDA GÖRÜŞÜNÜ ALMIYORLARDI

Şüpheli T. A. Ü.'nün ifadesinde şu ayrıntılar yer aldı:

"Ben daha önce yangın tatbikatını da bildirmiştim. Cevap olarak itfaiyenin bu işe dahil olacağını söylediler. Ancak fiilen herhangi bir şey olmadı ve yangın tatbikatı da sürüncemede kalmış oldu. Normalde bu tatbikatta kurtarıcı şahsın sertifikasının olması gerekmektedir. Ben de bu yönde bir bildirimde bulunmuştum ancak henüz bir cevap alamadım."

İddianamede geçen 12 şüpheliden biri, makine mühendisi olarak görev yapıyordu. Teleferikten sorumluydu ancak ifadesine göre teknik konularda görüşüne başvurulmuyordu.

Şüpheli O. E.’nin ifadesinde şunlar yer aldı:

"Her ne kadar ben ANET şirketinden teleferikten sorumlu makine mühendisi olarak çalışsam da ANET şirketi yetkilisi bakım onarım ile ilgili teknik konularda bana danışmaz."

ÇARPICI İTİRAF

Mekanik bakım görevlisi olarak çalışan şüpheli de "tatbikat yapıldığını da hatırlamıyorum" itirafında bulundu.

Şüpheli O. K.'nın ifadesi:

"Mekanik bakım görevlisi olarak herhangi bir eğitim almadığım gibi buna dair şirket tarafından herhangi bir eğitim de verilmedi. Sadece yangın eğitimi verildi. Olası kaza ihtimallerine binaen herhangi bir tatbikat yapıldığını hatırlamıyorum.”

36 sayfalık iddianamede dikkat çeken detaylardan biri de Teleferiği işleten ve denetleyen firmaların sahibinin aynı kişi olması.

Şüpheliler hakkında taksirle öldürme ve yaralamaya teşebbüsün de aralarında bulunduğu 4 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Sanıklar hakkında 27 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

İDDİANAME

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, 174 kişinin de mahsur kaldığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli için hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.

İddianamede, şüpheliler için 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.