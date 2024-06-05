Apartmanda yılan paniği! Görenler adeta şoke oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:18
Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde yılanlar görülmeye başlandı. Afyonkarahisar’da da bir apartmanın içerisine yılan girdi. 1 metreden uzun yılanı görenler şoke oldu.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı görünce adeta şok yaşadı.
DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı