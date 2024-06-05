Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Apartmanda yılan paniği! Görenler adeta şoke oldu

Apartmanda yılan paniği! Görenler adeta şoke oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:18
Apartmanda yılan paniği! Görenler adeta şoke oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde yılanlar görülmeye başlandı. Afyonkarahisar’da da bir apartmanın içerisine yılan girdi. 1 metreden uzun yılanı görenler şoke oldu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 4 katlı bir binada yaşayan vatandaşlar apartmana girdiklerinde kapı arkasında duran yılanı görünce adeta şok yaşadı.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Olay sonrası büyük korku yaşanırken, vatandaşlar sonrasında durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Ardından ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yılanı apartmandan alarak doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...