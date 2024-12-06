Araba çalıp fidye istediler! Polisler hırsızlara göz açtırmadı

06 Aralık 2024 23:28 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 23:29

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen olayda araba hırsızları çaldıkları araç için sahibinden 1 milyon TL istedi. Emniyet ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonrası hırsızlar yaka paça gözaltına alındı. Beş şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlar geçtiğimiz günlerde Erdek’te otomobil çaldıktan sonra sahibine bir gün sonra ulaşarak, aracı parçalamadan geri vermek için 1 milyon TL fidye talep etti. Araç sahibi, fidyeyi Bursa’da şüphelilere elden teslim ederek aracını geri aldı.

EMNİYET FİDYECİ HIRSIZLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Olay sonrası Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin izine Bursa ve Gaziantep’te ulaşıldı.

HIRSIZLAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ!

3 Aralık 2024’te her iki şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Bursa’da 4, Gaziantep’te ise 1 olmak üzere toplam 5 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 4’ü gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra 4 Aralık’ta adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılık ve fidye taleplerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.